أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، قائمة المرشّحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وضمّت القائمة المصريّ محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، إلى جانب 10 لاعبين آخرين، من بينهم المهاجم ليونيل ميسي، والمهاجم كريستيانو رونالدو، والمهاجم كريم بنزيما.

وسيُكشف اسم الفائز بينهم في حفل يُقام عبر الإنترنت يوم 17 يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وذكر "الفيفا" عبر موقعه الرسمي أنّ القائمة المطروحة ستتقلص إلى ثلاث لاعبين، تُطرح أسماؤهم للتصويت من قادة ومدربي جميع المنتخبات الوطنية في العالم، بالإضافة إلى الجماهير الذين يمكنهم التصويت من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي.