أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيّيْن في محادثات معهما الاثنين أنّ البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد مِن "التقدّم" قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلّقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ "رسالة" الوزير مفادها أنّه "يجب أن نستمر في رؤية التقدّم"، معتبراً أنّ عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية أكتوبر/تشرين الأول "خطوة أولى مهمة" ولكنّها "ليست أكثر من ذلك".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي عُلّقت إثر الانقلاب العسكري، أجاب أنّ ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة".

بلينكن الذي قال الأحد إنه "متشجّع" بعد إبرام اتفاق في السودان، تحدّث بشكل منفصل مع الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وسعت الولايات المتحدة إلى دعم الانتقال الديمقراطي من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، علّقتها بعدما أطاح البرهان بحمدوك وشكّل مجلس سيادة جديد.