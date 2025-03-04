سياسة
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انتقاماً من ترمب.. كندا تعلن فرض 25% على الواردات الأمريكية
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين، أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية اعتباراً من اليوم الثلاثاء على الواردات الأمريكية، رداً على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً مماثلة. وقال ترودو في بيان إنه "لا شيء يبرر هذه الإجراءات الأمريكية".
انتقاماً من ترمب.. كندا تعلن فرض 25% على الواردات الأمريكية
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
4 مارس 2025

وأوضح ترودو أنه في حال تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية، ستنفذ كندا ردها بدءاً من منتصف الليل بفرض رسوم بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار.

وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد ترمب أنه "لم يعد هناك مجال" للمكسيك وكندا لتجنب زيادة الرسوم المقررة والتي ستدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء. وكانت هذه الرسوم التي أعلن عنها ترمب في فبراير/شباط الماضي قد جرى تعليقها مؤقتاً بعد تعهدات من كندا والمكسيك بضبط الحدود والتصدي لتهريب الفنتانيل.

من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن الرسوم الأمريكية تشكل "تهديداً وجودياً" لاقتصاد كندا، محذرة من أن آلاف الوظائف في البلاد مهددة نتيجة لهذه الإجراءات.

وفي فبراير/شباط جدد ترمب، إعرابه عن رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل مباراة هوكي مرتقبة بين فريقي البلدين، الخميس.

وفي عدة مناسبات سابقة أكد ترمب أن كندا يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، الأمر الذي قوبل باستياء من الجانب الكندي.

ففي 26 يناير/كانون الثاني الفائت، قال ترمب إنه يرى كندا "دولة يجب أن تكون ولاية"، مدعياً أنها "استغلت" بلاده لسنوات، وأن "الولايات المتحدة تخسر ملايين الدولارات لصالح كندا كل عام".


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