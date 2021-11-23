سياسة
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الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ألمانيا والدنمارك.. ما السبب؟
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً من المستوى الرابع، الأعلى على الإطلاق، لكلّ من ألمانيا والدنمارك، مشيرة إلى أنّ هذا التحذير "يعني وجود مستوى مرتفع جداً من الإصابات بكوفيد-19 في البلد".
الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ألمانيا والدنمارك.. ما السبب؟
تأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه أوروبا لوقف انتشار موجة وبائية جديدة / Reuters
23 نوفمبر 2021

نصحت الولايات المتّحدة الاثنين رعاياها بتجنّب السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ازدياد أعداد الإصابات بكوفيد-19 في هذين البلدين اللذين يشهدان موجة وبائية جديدة بدأت الانتشار في أوروبا بأسرها.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً من المستوى الرابع، الأعلى على الإطلاق، لهذين البلدين، مشيرة إلى أنّ هذا التحذير "يعني وجود مستوى مرتفع جداً من الإصابات بكوفيد-19 في البلد".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه أوروبا لوقف انتشار موجة وبائية جديدة إذ تسعى السلطات في العديد من دول القارة العجوز لفرض قيود صحية، الأمر الذي قوبل في أماكن عديدة باحتجاجات تخلّلتها أحياناً أعمال عنف ولا سيما في هولندا.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان حذّر الاثنين من أن معظم سكّان بلاده سيكونون "إما تلقّحوا وإما تعافوا أو توفّوا" من جرّاء كوفيد-19 بحلول نهاية الشتاء، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد".

وفي ألمانيا والنمسا المجاورة لا يزال معدّل التطعيم أقلّ من 70%، وهو أقلّ من نظيره في بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا حيث يصل إلى 75%.

ورغم التذمّر الشديد الذي عُبر عنه في الشوارع نهاية الأسبوع مضت السلطات النمسوية في حجر السكّان مرة أخرى حتى 13 ديسمبر/كانون الأول.

لكنّ عودة القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 فجّرت أعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع في دول أوروبية عدّة، لا سيما هولندا حيث ندّد رئيس الوزراء بأعمال عنف نفّذها "حمقى".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية رفعت في أغسطس/آب مستوى التحذير المتعلّق بالسفر إلى فرنسا إلى الدرجة الرابعة، قبل أن تعود وتخفّضه لاحقاً إلى الدرجة الثالثة، بسبب زيادة المخاطر الصحّية المتّصلة بالجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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