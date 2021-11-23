قال وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور الاثنين إن صادرات بلاده إلى تركيا ارتفعت 30% منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2009.

جاء ذلك في رد الوزير المغربي على أسئلة حول حصيلة اتفاقيات التبادل الحر خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

وقال مزور: "من نتائج اتفاقيات التبادل الحر ارتفاع الاستثمارات الخارجية من 67 مليار درهم (7.26 مليار دولار) في الفترة 1990-2000 إلى 350 ملياراً ( 37.9 مليار دولار) في الفترة 2011-2021".

وأشار إلى أن نسبة صادرات البلد ارتفعت بنسبة 30% مع تركيا، و16% مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16% مقارنة مع 2018، وفق بيانات وزارة التجارة المغربية.

في المقابل بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا خلال 2019 نحو 700 مليون دولار.

وأوضح مزور أن صادرات بلاده ارتفعت 13% في إطار اتفاقية تيسير التبادل التجاري وتنميته مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و12% مع الإمارات.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي وافق مجلس النواب المغربي على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا.

واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 أغسطس/آب 2020، وصدّقت الحكومة المغربية على التعديل في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

ويملك رجال أعمال أتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، توفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، حسب بيانات جمعها مراسل الأناضول.​​​​​​​