سياسة
3 دقيقة قراءة
تبرئة أربعة رجال سود بفلوريدا من تهمة الاغتصاب بعد 72 عاماً من إدانتهم
صدرت براءة 4 رجال سود اتهموا خطأً باغتصاب امرأة بيضاء قبل أكثر من 70 عاماً في ولاية فلوريدا الأمريكية. ما قصتهم؟
تبرئة أربعة رجال سود بفلوريدا من تهمة الاغتصاب بعد 72 عاماً من إدانتهم
كان حادث "رباعي جروفلاند" من أكبر حوادث العنصرية بين البيض والسود في أمريكا / AP
23 نوفمبر 2021

صدرت براءة 4 رجال سود اتهموا خطأً باغتصاب امرأة بيضاء قبل أكثر من 70 عاماً في ولاية فلوريدا الأمريكية الاثنين.

وتوفي المتهمون تشارلز جرينلي، ووالتر إيرفين، وصمويل شيبرد، وإرنست توماس، المعروفون باسم "رباعي جروفلاند" قبل أن يعيد مسؤولو فلوريدا التحقيق في القضية التي قال المدعي العام إنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية اللازمة.

تعود القصة إلى عام 1949 وتحديداً في يوليو/تموز حين قال زوجان إنهما تعرّضا لهجوم من قبل أربعة شبان أمريكيين من أصل إفريقي في غروفلاند.

هجوم أسفر عنه حادث اغتصاب وفق ما ادعت الفتاة نورما بادجيت البالغة من العمر 17 عاماً آنذاك، في جريمة هزت أرجاء المدينة ودفعت أهلها إلى الانتقام.

كان حادث "رباعي جروفلاند" من أكبر حوادث العنصرية بين البيض والسود في أمريكا، نظراً إلى التفاصيل التي ألقي بها القبض على المتهمين وتعذيب أحدهم حتى الموت.

وبعد 72 عاماً على الواقعة تبرئهم المحكمة وتقول إنه وفقاً للأدلة فإن كل ما نسب إليهم باطل.

القضية وقعت تحت تأثير عنصرية قائد شرطة المدينة ويليس ماكال الذي كان يصرح بعنصريته ويحرص على فرض الفصل العنصري بصرامة شديدة.

ألقى القبض على الرجلين الإفريقيين صامويل شيبرد ووالتر إرفين، وكلاهما كان عمره 22 سنة، وعرضهما لضرب مبرح للحصول على اعترافات تحت التعذيب بأنهما ارتكبا الجريمة.

وبالفعل تمكّن من إلصاق التهمة بهما، وأضاف إليهما تشارلز جرينلي الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 16 عاماً، وإرنست توماس "صديق تشارلز جرينلي"، الذي طارده رجال المدينة لمدة 10 أيام قبل أن يعثروا عليه ويقتلوه بطريقة بشعة، إذ وجدت في جسمه آثار أكثر من 400 طلقة رصاص.

قُتل إرنست من السكان وأصدرت المحكمة آنذاك حكمها بالإعدام على اثنين من المتهمين، بينما حكم متهم ثالث بالسجن المؤبد.

لكن هذا الحادث كان حجة لأعمال شغب ارتكبها سكان أمريكيون في الأحياء التي يقطنها أمريكيون من أصول إفريقية وأحرقوا عدداً من منازلهم.

وألغت هايدي ديفيس، وهي قاضية إدارية في محكمة دائرة مقاطعة ليك، يوم الاثنين الأحكام الصادرة بحق السيد جرينلي والسيد إيرفين. ورفضت المحكمة لوائح الاتهام الصادرة عن السيد توماس والسيد شيبرد، اللذين لم يُنظر في قضيتهما عندما قُتلا.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us