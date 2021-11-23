سياسة
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لندن وواشنطن واثقتان من عثورهما على حطام مقاتلة "F-35 شبح" قبل موسكو
أبدى مسؤولون بريطانيون وأمريكيون ومن الناتو ثقتهم بأنّهم سيتمكّنون من العثور على حطام المقاتلة الشبح "F-35B" التي تحطّمت الأربعاء الماضي في البحر المتوسّط، قبل روسيا. ويخشى الناتو أن تضع روسيا يدها على التكنولوجيا فائقة التطوّر التي تميّزها.
لندن وواشنطن واثقتان من عثورهما على حطام مقاتلة "F-35 شبح" قبل موسكو
الطائرة المنكوبة كانت أقلعت من متن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث"  - أرشيفية / AA
23 نوفمبر 2021

أبدى مسؤولون من بريطانيا والولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي الاثنين ثقتهم بأنّهم سيتمكّنون من العثور على حطام المقاتلة الشبح "F-35B" التي تحطّمت الأربعاء الماضي في البحر المتوسّط، قبل غريمتهم روسيا.

وكانت الطائرة المنكوبة أقلعت من على متن حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" HMS Queen Elizabeth قبل أن تسقط في البحر. وقبل سقوطها تمكّن قائدها من القفز منها وقد نجا.

وإثر الحادث أبدى حلف شمال الأطلسي خشيته إمكانية أن تعثر روسيا على المقاتلة وتضع تالياً يدها على التكنولوجيا فائقة التطوّر التي تميّزها.

لكنّ الجنرال سيمون دوران، الضابط الأمريكي الأعلى رتبة على متن حاملة الطائرات البريطانية، قال الاثنين مطمئناً: "سوف نستعيدها أولاً، أنا أضمن لكم ذلك".

بدوره أكّد نائب القائد الأعلى للقوات الحليفة في أوروبا الجنرال تيم رادفورد أمام الصحفيين على متن الحاملة التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط: "لسنا قلقين إزاء استعادتها".

وأضاف: "لسنا قلقين لأنّنا نعمل على هذا الأمر في الوقت الحالي. كان يوجد قلق عندما سقطت الطائرة، لكنّ الطيّار بخير وهذا هو الأهمّ"، رافضاً الكشف عن تفاصيل عملية إنقاذ الطيّار.

من ناحيته قال القومندان ستيف مورهاوس الذي يقود إحدى السفن الحربية التسع المنخرطة في جهود البحث عن الطائرة إنّ تحطّم طائرة F-35 "حادث مؤسف فعلاً (...) هذه انتكاسة".

لكنّ القومندان شدّد في الوقت نفسه على أنّ "متانة هذه الطائرة وثقتنا بها وبالمشروع لم تتزعزع".

وتلقّت المملكة المتّحدة حتى اليوم 21 مقاتلة أمريكية من طراز "F-35B"، غالبيتها تعمل على متن حاملتَي الطائرات البريطانيتين "كوين إليزابيث" و"برينس أوف ويلز".

وF-35 مقاتلة من الجيل الخامس تتميّز خصوصاً بالقدرة على الهبوط العمودي والإقلاع القصير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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