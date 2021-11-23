سياسة
3 دقيقة قراءة
"لا يمثل اتفاقاً".. الأردن يوضح موقفه من إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات
قالت وزارة المياه الأردنية إن إعلان النوايا الذي جرى توقيعه مع إسرائيل والإمارات يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل، ولا يمثل اتفاقاً فنياً أو قانونياً.
"لا يمثل اتفاقاً".. الأردن يوضح موقفه من إعلان النوايا مع إسرائيل والإمارات
الشهر الماضي وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء المملكة 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب / AA
23 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة المياه الأردنية أن إعلان النوايا الذي جرى توقيعه مع إسرائيل والإمارات يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، ولا يمثل اتفاقاً فنياً أو قانونياً.

ووقع الأردن والإمارات وإسرائيل أمس الاثنين "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وقالت الوزارة الأدرنية في بيان أصدرته بوقت متأخر مساء الاثنين إن من الممكن أن يحصل الأردن من خلال إعلان النوايا على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

وبينت أن "توقيع الإعلان ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية ولا القانونية وأن المشروع لن ينفذ من دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنوياً".

ونقل البيان عن متحدث الوزارة عمر سلامة، قوله إن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، التي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة.

ولفت سلامة إلى محدودية الدعم الخارجي للأردن وتحمله أعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات.

وسيصل العجز المائي في الأردن إلى 45 مليون متر مكعب سنوياً خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، وفق الوزارة.

وحول كميَّات المياه الحالية التي يحصل عليها الأردن من إسرائيل كشف سلامة أن المملكة تحصل على 35 مليون متر مكعب سنوياً وفقاً لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة جرى الاتفاق عليها عام 2010.

ومنتصف الشهر الماضي وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء المملكة 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.

ويعتمد الأردن في باقي المصادر على تجميع المياه والمياه الجوفيه، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 متراً مكعباً مقابل 500 متر مكعب، معدلاً عالمياً للفرد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us