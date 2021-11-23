سياسة
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تلبية لدعوة أردوغان.. ولي عهد أبو ظبي يجري زيارة رسمية لتركيا الأربعاء
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) تعلن الثلاثاء أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.
تلبية لدعوة أردوغان.. ولي عهد أبو ظبي يجري زيارة رسمية لتركيا الأربعاء
ولي عهد أبو ظبي يجري الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية / AA
23 نوفمبر 2021

أعلنت الإمارات الثلاثاء أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن "ولي عهد أبو ظبي يجري الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وذكرت أن بن زايد سيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة".

كما ستتناول المباحثات "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

وفي 31 أغسطس/آب الماضي بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي إن "أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية-الإماراتية في الآونة الأخيرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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