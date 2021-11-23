أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطلعه إلى أن تقدم الشرطة الدولية (الإنتربول) تعاوناً قوياً لإعادة المطلوبين من القضاء التركي من تنظيمَي "كولن" وYPG/PKK الإرهابيين.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس التركي الثلاثاء، جرى بثها أمام الدورة الـ89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "لا ينبغي السماح للإرهابيين قتلة الأطفال والنساء والشيوخ والموظفين أن يتجولوا بحرية"، وأكد أنّ تركيا تحارب إرهابيي تنظيم YPG/PKK منذ 40 عاماً.

وأوضح أنّ تركيا تأثرت من الاشتباكات الحاصلة في سوريا والعراق، وأنها تستضيف 5 ملايين لاجئ، وأنّ موقعها الجغرافي يجعلها تتأثر أمنياً من الأحداث الحاصلة في البلقان وشمال إفريقيا والقوقاز.

وشدد على أنّ بلاده تكافح حالياً تنظيمات "داعش" و"كولن" و YPG/PKK بشكل مكثف، وأنّ لها أكثر من ألفي مطلوب مدرجين في النشرة الحمراء.

وأكد أنّ بلاده تدعم أنشطة الشرطة الدولية (الإنتربول) على مدار أكثر من 90 عاماً، فيما انتقد تدخل بعض الدول الغربية بعمل الشرطة الدولية.

وقدم الرئيس التركي تعازيه للحضور في من فقد حياته من عناصر الشرطة الدولية بسبب وباء كورونا منذ ظهوره أواخر العام 2019.

والشرطة الدولية من أكبر المنظمات الدولية تضم 194 دولة في عضويتها، وانضمت تركيا إليها عام 1930، واستضافت اجتماعات جمعيتها العامة في عامَي 1955 بإسطنبول و1996 في أنطاليا.