سياسة
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أستراليا توقّع اتفاقية مع أمريكا وبريطانيا للتزوّد بغواصات نووية
قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون إنّه "بموجب الاتفاقية الجديدة، ستتبادل الولايات المتحدة وبريطانيا معلومات حساسة وسرية حول الدفع النووي البحري مع دولة ثالثة لأول مرة".
أستراليا توقّع اتفاقية مع أمريكا وبريطانيا للتزوّد بغواصات نووية
تُعتَبر الاتفاقية الأولى منذ إعلان الدول الثلاث في سبتمبر/أيلول الماضي تحالفها الدفاعي الجديد المُسمَّى "أوكوس" / AFP
23 نوفمبر 2021

وقّعت أستراليا رسمياً اتفاقاً مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للوصول إلى معلومات سرية عن الغواصات النووية في إطار شراكتهما الأمنية "أوكوس".

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان، الثلاثاء، إنّ "توقيع اتفاقية تبادل المعلومات حول الدفع النووي البحري مع شركائنا في تحالف أوكوس، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، خطوة مهمة أخرى نحو سعي أستراليا لامتلاك غواصات مسلّحة تقليدياً تعمل بالطاقة النووية".

وصرَّح وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، أنّه "بموجب الاتفاقية الجديدة، ستتبادل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معلومات حساسة وسرية حول الدفع النووي البحري مع دولة ثالثة لأوّل مرة".

وأضاف داتون: "ستدعم هذه الاتفاقية أستراليا في إكمال 18 شهراً من الفحص المكثَّف والشامل للمتطلّبات الّتي تدعم تسليم الغواصات العاملة بالطاقة النووية".

وبموجب الاتفاق، ستوفِّر المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضاً إمكانية الوصول إلى الموظّفين الأستراليين للتدريب والتعليم من نظرائهم البريطانيين والأمريكيين.

ورحَّب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالاتفاق، وقال إنّ بلاده قد أمّنت شيئاً كانت تسعى إليه لفترة طويلة.

وهذه أول اتفاقية تُوقَّع، منذ إعلان الدول الثلاث في سبتمبر/أيلول الماضي تحالفها الدفاعي الجديد المُسمَّى "أوكوس" للتعامل مع التوتّرات الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في المحيطين الهندي والهادئ.

وترافق هذا التحالف مع إلغاء أستراليا عقداً ضخماً لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (نحو 62 مليار دولار)، ما أثار غضب باريس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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