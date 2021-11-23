سياسة
3 دقيقة قراءة
"جاد وواقعي".. واشنطن تجدّد دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء
عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، قال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إنّ واشنطن تجدّد دعمها لمبادرة المغرب للحكم الذاتي كحل "جاد وذي مصداقية وواقعي" من أجل طي النزاع "نهائياً" حول إقليم الصحراء.
"جاد وواقعي".. واشنطن تجدّد دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء
لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن / AFP
23 نوفمبر 2021

جدّدت الولايات المتحدة، دعمها مبادرة المغرب للحُكم الذاتي كحلٍّ "جادّ وذي مصداقية وواقعي" من أجل طيّ النزاع الإقليمي "نهائياً" حول إقليم الصحراء.

جاء ذلك بحسب متحدّث وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، في واشنطن، ونقلته وكالة المغرب الرسمية الثلاثاء.

وقال البيان: "إنّنا (الولايات المتحدة) مستمرّون في اعتبار المخطّط المغربي للحكم الذاتي على أنّه جاد وذو مصداقية وواقعي".

وأعرب الجانبان، بحسب البيان، عن "دعمهما للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدّة، ستيفان دي ميستورا، في مهمّته لقيادة العملية السياسية المتعلّقة بالصحراء، التي تتمّ تحت رعاية الأمم المتحدّة".

وبحسب البيان ذاته، "ركّز الطرفان خلال اللقاء على الاتفاق الثلاثي المهم جدّاً الذي أُبرِمَ بين الولايات المتحدّة والمغرب وإسرائيل، والذي كرّس الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة الكاملة على الصحراء".

ووصل وزير الخارجية المغربي إلى واشنطن الاثنين، في زيارة تستمرّ يومين.

وفي 10 ديسمبر/كانوّن الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وتقترح الرباط حُكماً ذاتياً موسَّعاً تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر الّتي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأوّل أيضاً، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقّفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وُقّع في المغرب، على "إعلان مشترك" مع إسرائيل والولايات المتحدّة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال عام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us