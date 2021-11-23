سياسة
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بالصور | فرقاطة باكستانية ترسو في ميناء الجزائر تمهيداً لتدريب بحري مشترك
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اقتراب انطلاق تدريب بحري مشترك مع البحرية الباكستانية سيمتدّ ثلاثة أيام، بالتزامن مع رسوّ فرقاطة باكستانية في ميناء الجزائر، وقالت إنّ التدريب سيسمح بتبادل الخبرات في مجال البحث والإنقاذ.
بالصور | فرقاطة باكستانية ترسو في ميناء الجزائر تمهيداً لتدريب بحري مشترك
وزارة الدفاع الجزائرية: التدريب سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال البحث والإنقاذ في البحر
23 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في تصريح الثلاثاء، اقتراب انطلاق تدريب بحريّ مشترك مع البحرية الباكستانية سيمتدّ ثلاثة أيام.

وأفادت الوزارة في منشور عبر فيسبوك: "في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الباكستاني لحساب سنة 2021، رست يوم الاثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني بميناء الجزائر، الفرقاطة ALMAGIR-260 التابعة للبحرية الباكستانية في توقّف يدوم 3 أيام".

وأكدت أنه خلال هذا التوقّف ستُنفّذ وحدة عائمة من الوحدات البحرية للبلدين تمريناً من نوع "PASSEX" سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال البحث والإنقاذ في البحر.

وأشارت إلى أنّ الوفد الباكستاني حظي باستقبال مِن طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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