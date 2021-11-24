استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في مستهل زيارة رسمية يُجريها بن زايد الأربعاء للقاء أردوغان وتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة.

ووصل وليّ عهد أبوظبي إلى العاصمة التركية أنقرة، وكان في استقباله وزير التجارة التركي محمد موش، ومسؤولون آخرون، في مطار "أسن بوغا" بأنقرة، ويزور البلاد تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

برنامج الزيارة

وحسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.

كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

ووفق الرئاسة التركية، ينطلق حفل الاستقبال الرسمي لوليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمجمع الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة.

وعقب حفل الاستقبال يُجري الرئيس أردوغان وولي عهد أبو ظبي اجتماعاً ثنائياً، يتبعه لقاءات الوفود المشتركة وحفل توقيع عدد من الاتفاقيات.

كما سيشارك الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي في مأدبة عشاء رسمية بمجمع الرئاسة.

أجواء إيجابية

والثلاثاء قال وزير التجارة التركي محمد موش إنّ مشاركة بلاده في معرض "إكسبو 2020 دبي" تُعَدّ مؤشّراً على الأهمية الّتي تُوليها أنقرة للعلاقات مع الإمارات.

وأضاف أنّ مشاركة تركيا في المعرض ستساهم في تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، مُعرِباً عن أمله في أن يلعب المعرض دوراً فعّالاً عبر قيمه وأفكاره في إنشاء عالم أكثر ملاءمة للعيش والاستدامة.

من جهته قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إنّ العلاقات الاقتصادية مع تركيا "تشهد تطوّراً مستمرّاً".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي، إنّ "أجواء إيجابية تخيّم على العلاقات التركية-الإماراتية في الآونة الأخيرة".​​​​​​​

وفي 31 أغسطس/آب الماضي بحث الرئيس التركي مع وليّ عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.