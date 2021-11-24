سياسة
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"إعادة استعمار فرنسا".. اعتقال 13 عضواً ينتمون لجماعة يمينيّة متطرّفة
اعتقلت السلطات الفرنسية 13 عضواً ينتمون لجماعة يمينيّة متطرّفة، تُطلق على نفسها "إعادة استعمار فرنسا"، متّهَمون بـ"ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية".
"إعادة استعمار فرنسا".. اعتقال 13 عضواً ينتمون لجماعة يمينيّة متطرّفة
ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ عمليات تفتيش منازل المعتقلين أسفرت عن وجود أسلحة / AP
24 نوفمبر 2021

اعتقلت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، 13 عضواً ينتمون لجماعة يمينيّة متطرّفة تُطلق على نفسها "إعادة استعمار فرنسا".

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام بمدينة مارسيليا، أشار إلى أنّ أعمار المعتقلين تتراوح بين 21 و52 عاماً ومن بينهم امرأة.

ولفت البيان أنّ هؤلاء الأشخاص مُتّهمون "بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية"، موضحاً أنّهم شاركوا في أعمال عنف، ووُجّهت لهم كذلك تُهمتا "تهديد النّظام العام وحيازة أسلحة"، وكانت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) قد رصدت هذه المجموعة في صيف 2020 الماضي.

على الصعيد نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ عمليات تفتيش منازل المعتقلين أسفرت عن وجود أسلحة.

ووفق التحقيق معهم، فقد تأثّرت هذه المجموعة بخوفها من اندلاع حرب أهلية مرتبطة بضغوط الهجرة، وبهذا تُبرر دعوة أعضائها إلى الاستعداد من خلال تشكيل مجموعات مسلّحة تتكون ممن أسمتهم "الوطنيين الفرنسيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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