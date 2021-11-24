سياسة
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"يُعاملوننا كحيوانات".. لاجئ أفغاني يتّهم كرواتيا بإساءة معاملة المهاجرين
اتهم لاجئ أفغاني الشرطة الكرواتية بإهانة اللاجئين على الحدود، وإساءة معاملتهم، مؤكداً أنهم تعرضوا "للضرب والإهانة والسرقة".
"يُعاملوننا كحيوانات".. لاجئ أفغاني يتّهم كرواتيا بإساءة معاملة المهاجرين
يوجد في مدينة "فليكا كلادوسا" نحو ألفي مهاجر غير نظامي، ألف منهم موزعون على مخيمات، والبقية يقطنون خياماً متناثرة في مناطق الغابات الحدودية / Reuters
24 نوفمبر 2021

كشف لاجئ أفغاني، عن سوء المعاملة التي يتعرّض لها المهاجرون من قوات الأمن، على الحدود بين كرواتيا والبوسنة، متّهماً الشرطة الكرواتية بنعتهم بأوصاف مهينة مثل "حيوانات" و"أشخاص قذرين".

جاء ذلك في مقابلة لوكالة "أسوشيتد برس" مع المهاجر الأفغاني إبراهيم رسول، أشار فيها إلى سوء معاملة الشرطة والاتحاد الأوروبي للمهاجرين، عبر تجاهل أدنى مقومات السلامة التي طالبت بها النساء الحوامل والأطفال.

وقال رسول: "لم تلتفت الشرطة لمناشدات الأطفال والأمهات والنساء الحوامل، ولا لأيّ أحد".

وأطلَع رسول الوكالة على شريط فيديو، يكشف ضباطاً من الشرطة يُهينون طالبي اللجوء ويُطلقون عليهم "حيوانات وأشخاص قذرون".

وذكر رسول أنه تعرّض مع بقية المهاجرين إلى العنف والإذلال على الحدود الكرواتية، لافتاً إلى أنّ شرطة الحدود سرقت أمواله وسخرت منه قبل ترحيله إلى البوسنة.

"يعاملوننا كحيوانات، وليس كبشر" بهذه الكلمات وصف رسول ما تعرّض له، وتابع: "لقد سرقوا أموال اللاجئين".

وأدان رسول صمت الاتحاد الأوروبي حيال ما يواجهه اللاجئون على الحدود.

ورغم اضطرار كرواتيا إلى إيقاف ثلاثة من القوات الخاصة بالشرطة عن العمل، بعد تصويرهم وهم ينهالون ضرباً بالهراوات على المهاجرين لإجبارهم على مغادرة البلاد، إلا أنها ترفض اتهامات الإيذاء المتعمّد والممنهج للاجئين على الحدود.

ويُقيم رسول مع نحو 400 مهاجر غير نظامي في مخيم بمدينة "فليكا كلاودسا" البوسنية على الحدود مع كرواتيا، على أمل العبور إلى بلدان أوروبا الغربية بحثاً عن حياة أفضل.

فيما لا يزال المهاجرون، وغالبيتهم قادمون من دول مثل باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، عالقين في مخيم "ميرال" بالبوسنة والهرسك منذ أكثر من عامين.

ويوجد في مدينة "فليكا كلادوسا"، نحو ألفي مهاجر غير نظامي، ألف منهم موزّعون على مخيّمات، والبقية يقطنون خياماً متناثرة في مناطق الغابات الحدودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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