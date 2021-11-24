سياسة
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بالصور | مراسم دفن جنين مهاجِرة عراقية ولد ميتاً بالقرب من الحدود البولندية
دُفن في مقبرة إسلامية، الثلاثاء، جنين يبلغ من العمر 27 أسبوعاً، بعد أن ولدته أمه، وهي عراقية الجنسية، ميتاً فور عبورها الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا. وحُفر قبر الجنين إلى جانب قبر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي والسوري أحمد الحسن.
بالصور | مراسم دفن جنين مهاجِرة عراقية ولد ميتاً بالقرب من الحدود البولندية
شُيع الجنين الثلاثاء إلى مقبرة بوهونيكي لأقلية التتار البولندية المسلمة / Reuters
24 نوفمبر 2021

دُفن في مقبرة إسلامية، الثلاثاء، جنين يبلغ من العمر 27 أسبوعاً، بعد أن ولدته أمه، وهي عراقية الجنسية، ميتاً فور عبورها الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا.

ولقي ما لا يقلّ عن 11 شخصاً حتفهم على جانبي الحدود البولندية البيلاروسية منذ أن تجمّع آلاف المهاجرين لمحاولة العبور إلى أوروبا خلال الصيف.

وتصاعدت الأزمة في وقت سابق من هذا الشهر عندما بدأت مجموعات أكبر من المهاجرين في الوصول إلى الحدود، حيث خيّموا في ظروف قاسية على طول سياج من الأسلاك الشائكة.

وشُيع الجنين، الثلاثاء، إلى مقبرة بوهونيكي لأقلية التتار البولندية المسلمة، حيث دُفن ثلاثة مهاجرين آخرين. وحمل النّعش الأبيض الصغير اثنان من المسلمين المحليين وإمام، فيما غطّى الثلج الذي انهمر لأول مرة هذا الموسم الحقول المحيطة.

ووُضعت على القبر لوحة بسيطة حملت اسم الجنين هليكاري داكر.

وقال الإمام علي ألكسندر بازاريفيتش للمشيّعين: "هؤلاء الناس لم يغادروا منازلهم وبلادهم في رحلة سياحية، ولكن من أجل حياة أفضل، عندما حفرنا القبر الأول كنّا نأمل أن يكون الأخير. للأسف لم يكن الأمر كذلك".

ولم يحضر والدا الطفل الجنازة. فالأمّ في حالة خطيرة في المستشفى والأب وأطفاله الخمسة في مركز للمهاجرين في مدينة بياليستوك القريبة.

وأنقذ متطوعون بولنديون الأسرة في غابة على الحدود بالقرب من قرية ناريوكا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال بيوتر ماتيكي، أحد المتطوّعين، لصحيفة غازيتا ويبوركا اليومية: "كان الأطفال يجلسون بهدوء وبصمت بجانب والدتهم التي لم تتوقف عن الصراخ. وكان الأب يفرك يديه ويطلب المساعدة".

وأضاف: "كانت تعاني منذ يومين وهي مستلقية وتتقيّأ الماء ولا تأكل أيّ شيء".

نقلت سيارة إسعاف الأمّ إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاة الجنين.

وحُفر قبر الجنين إلى جانب قبر اليمني مصطفى محمد مرشد الريمي البالغ من العمر 37 عاماً والسوري أحمد الحسن البالغ من العمر 19 عاماً ومهاجر مجهول الهوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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