تعقد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الـ37 في مركز المؤتمرات بإسطنبول، مع 57 عضواً و5 دول مراقِبة.

و"الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تُعالج من خلاله المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تُقدّم الحلول لها.

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي هيئة صنع القرار الرئيسية على مستوى الوزراء الذين يبحثون عن حلول لقضايا التنمية في الدول الإسلامية. وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضمّ في عضويتها 57 دولة عضواً موزّعة على أربع قارات.