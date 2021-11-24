سياسة
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إسطنبول تستضيف الاجتماع الـ37 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري
تعقد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الـ37 في مركز المؤتمرات بإسطنبول، مع 57 عضواً و5 دول مراقِبة.
إسطنبول تستضيف الاجتماع الـ37 للّجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري
"الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي (أرشيفية) / AA
24 نوفمبر 2021

تعقد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الـ37 في مركز المؤتمرات بإسطنبول، مع 57 عضواً و5 دول مراقِبة.

و"الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تُعالج من خلاله المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تُقدّم الحلول لها.

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي هيئة صنع القرار الرئيسية على مستوى الوزراء الذين يبحثون عن حلول لقضايا التنمية في الدول الإسلامية. وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضمّ في عضويتها 57 دولة عضواً موزّعة على أربع قارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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