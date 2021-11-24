قال وزير خارجية أرمينيا فان أونانيان الثلاثاء، إنّ بلاده مستعدة لتطبيع علاقاتها مع تركيا، وإنهم أخبروا روسيا بذلك.

وأكّد أونانيان في حديث للصحافة الأرمينية أن "يريفان مستعدة في أي وقت لتطبيع العلاقات مع أنقرة دون شروط مسبقة"، مضيفاً أن "عدداً من شركائنا الدوليين بما فيهم روسيا، أبدوا استعدادهم للتوسط من أجل تطبيع العلاقات الأرمينية-التركية".

وفي السياق نفسه، صرّح رئيس مجلس الأمن الأرميني أرمن غريغوريان في وقت سابق، بأنهم يتشاورون مع روسيا حول إمكانية تطبيع العلاقات مع تركيا.

وبالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، أعلن الكرملين لقاءً مرتقباً سيجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمدينة سوتشي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك في بيان أصدره الكرملين الثلاثاء، أفاد فيه بأن بوتين وعلييف وباشينيان سيعقدون لقاء ثلاثياً في مدينة سوتشي الروسية.

وأوضح البيان أنه "من المقرر تحديد الخطوط الرئيسية للخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز الاستقرار وتأسيس حياة سلمية في المنطقة".