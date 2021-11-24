سياسة
2 دقيقة قراءة
أرمينيا: مستعدون لتطبيع علاقاتنا مع تركيا دون شروط مسبقة
صرّح وزير الخارجية الأرميني فان أونانيان للصحفيين، بأن يريفان مستعدة لتطبيع علاقاتها مع أنقرة في أي وقت دون شروط مسبقة، لافتاً إلى أنهم أخبروا روسيا بذلك.
أرمينيا: مستعدون لتطبيع علاقاتنا مع تركيا دون شروط مسبقة
وزير الخارجية الأرميني يؤكد استعداد بلاده لتطبيع علاقاتها مع تركيا دون شروط مسبقة / AA
24 نوفمبر 2021

قال وزير خارجية أرمينيا فان أونانيان الثلاثاء، إنّ بلاده مستعدة لتطبيع علاقاتها مع تركيا، وإنهم أخبروا روسيا بذلك.

وأكّد أونانيان في حديث للصحافة الأرمينية أن "يريفان مستعدة في أي وقت لتطبيع العلاقات مع أنقرة دون شروط مسبقة"، مضيفاً أن "عدداً من شركائنا الدوليين بما فيهم روسيا، أبدوا استعدادهم للتوسط من أجل تطبيع العلاقات الأرمينية-التركية".

وفي السياق نفسه، صرّح رئيس مجلس الأمن الأرميني أرمن غريغوريان في وقت سابق، بأنهم يتشاورون مع روسيا حول إمكانية تطبيع العلاقات مع تركيا.

وبالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، أعلن الكرملين لقاءً مرتقباً سيجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمدينة سوتشي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك في بيان أصدره الكرملين الثلاثاء، أفاد فيه بأن بوتين وعلييف وباشينيان سيعقدون لقاء ثلاثياً في مدينة سوتشي الروسية.

وأوضح البيان أنه "من المقرر تحديد الخطوط الرئيسية للخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز الاستقرار وتأسيس حياة سلمية في المنطقة".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us