سياسة
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"بابيشة".. فيلم جزائري يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي
فاز الفيلم الجزائري "بابيشة" بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم، في دورته العاشرة، التي أُقيمت من دون حضور تحت شعار "السينما قاطرة أحلام".
"بابيشة".. فيلم جزائري يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي
فيلم "بابيشة" من إنتاج جزائري-فرنسي-بلجيكي مشترك
24 نوفمبر 2021

حصد فيلم "بابيشة" للمخرِجة الجزائرية مونية مدور، الجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم في دورته العاشرة، التي أُسدل الستار عنها مساء الثلاثاء.

الفيلم من إنتاج جزائري-فرنسي-بلجيكي مشترك، وبطولة لينا خضري وشيرين بوتلة وهيلدا داود وياسين حويشة وزهرة دومانجي ونادية كاسي.

وفاز بجائزة السيناريو فيلم "متشابهون" للمخرج حبيب مستيري من تونس، كما فاز مواطنه مهدي البرصاوي بجائزة الإخراج عن فيلم "بيك نعيش".

وفي مسابقة الفيلم القصير التي ضمّت 12 فيلماً، فاز بالجائزة الكبرى فيلم "‭‭‭)‬‬‬‬روبة عيشة" للمخرج محمد سعيد من تونس، فيما حصل على جائزة الإخراج المغربي طارق رسمي عن فيلم "غبار" وفاز بجائزة السيناريو فيلم "ربيع مؤجل" للمخرج وليد بوشباح من الجزائر.

وكان المهرجان الذي تنظّمه جمعية "سيني مغرب" قد استمرّ لمدة خمسة أيام تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"، وعرض 18 فيلماً بجانب الندوات والمحاضرات وورش العمل.

وأُقيم حفل الختام بمسرح محمد السادس في مدينة وجدة شرق المملكة المغربية، من دون حضور جماهيري مع تكريم الفنان المغربي عمر درويش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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