قالت ملكة جمال اليونان رافاييلا بلاستيرا، إنها تنسحب من مسابقة ملكة جمال العالم، التي تُقام في إسرائيل، احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين.

ووجّهت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل تحية لبلاستيرا التي قالت إنها لا يمكن أن تشارك في هذه المرحلة من المسابقة، "وكأنّ شيئاً لا يحدث، بينما يقاتل الناس (الفلسطينيون) من أجل حياتهم هناك".

في المقابل، تشارك دولتان عربيّتان هما المغرب والإمارات في المسابقة، رغم الدعوات العربية والعالمية لمقاطعتها.

والأسبوع الماضي، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا سحب دعمها من ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسّك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.

ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط على لاليلا مسواني التي فازت مؤخراً بلقب ملكة جمال جنوب إفريقيا، لحملها على مقاطعة المسابقة الجمالية العالمية بسبب "الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حقّ الفلسطينيين"، وفق ما قالت وزارة الفنون والثقافة الجنوب إفريقية في بيان.