دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلدان الإسلامية إلى الوقوف ضدّ "سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".

جاء ذلك في رسالة مسجلة الأربعاء، خاطب عبرها المشاركين في الاجتماع الوزاري الـ37 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال أردوغان: "عازمون على الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية حتى النهاية، وبصفتنا دولاً أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، علينا الامتناع عن أيّ عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".

وعلى صعيد آخر، أفاد قائلًا: "نتابع بكلّ دقة وضع أتراك الأويغور في إقليم شينجيانغ ذاتيّ الحكم في الصين والأقليات المسلمة الأخرى".