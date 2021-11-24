سياسة
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أردوغان يطالب بالتحرك من أجل وقف الاستيطان والهدم والتهجير في الضفة الغربية
في رسالة وجّهها للمشاركين في الاجتماع الوزاري لـ"كومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، طالب أردوغان، البلدان الإسلامية بالوقوف ضدّ "سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".
أردوغان يطالب بالتحرك من أجل وقف الاستيطان والهدم والتهجير في الضفة الغربية
أردوغان يدعو البلدان الإسلامية إلى الوقوف ضدّ "سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير" / AA
24 نوفمبر 2021

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلدان الإسلامية إلى الوقوف ضدّ "سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".

جاء ذلك في رسالة مسجلة الأربعاء، خاطب عبرها المشاركين في الاجتماع الوزاري الـ37 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال أردوغان: "عازمون على الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية حتى النهاية، وبصفتنا دولاً أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، علينا الامتناع عن أيّ عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".

وعلى صعيد آخر، أفاد قائلًا: "نتابع بكلّ دقة وضع أتراك الأويغور في إقليم شينجيانغ ذاتيّ الحكم في الصين والأقليات المسلمة الأخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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