قالت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، إنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد توجّه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإنّ نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون الروتينية للحكومة في غيابه.

وقال تقرير نُشر على موقع "فانا" الإخباري إنّ المتحدّث باسم الحكومة ليجيسي تولو قدّم في مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية.

وكان آبي أحمد أعلن في وقت متأخر من الاثنين، أنه يعتزم قيادة الحرب شخصياً ضدّ قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها.

وكتب: "لنلتقي في جبهة القتال.. حان الوقت للتضحية من أجل قيادة البلاد".

وهددت قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة، لكنها تُقاتل بشراسة أيضاً في محاولة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء رئيسي في جيبوتي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان الثلاثاء، إنّ الجيش الإثيوبي وجماعات مسلّحة من الأقاليم تمكنوا إلى حدٍّ ما مِن وقف تحرّكات قوات تيغراي لقطع الممر، لكن الأخيرة تمكنت من التحرك جنوباً باتجاه أديس أبابا.

والجمعة، ناشد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي" ديبريسيون جيبرميشيل، بإنهاء القتال وبدء مفاوضات شاملة لحلّ الأزمة في البلاد.