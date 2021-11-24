سياسة
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تعاون تركي-ماليزي في صناعات الدفاع والطيران.. تعرّف أبرز تفاصيله
شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، تعلن افتتاح مكتب لها في إقليم سيلانجور الماليزي، ضمن إطار تعاون في صناعات الدفاع والطيران. وسينخرط المهندسون العاملون في المكتب في مشاريع عديدة منها تطوير الطائرات المُسيّرة، وغيرها.
تعاون تركي-ماليزي في صناعات الدفاع والطيران.. تعرّف أبرز تفاصيله
ارتفع عدد مكاتب "توساش" TUSAŞ حول العالم إلى 10 مكاتب / AA
24 نوفمبر 2021

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" TUSAŞ، افتتاح مكتب لها في إقليم سيلانجور الماليزي، ضمن إطار تعاون في صناعات الدفاع والطيران.

وأضافت "توساش" في بيان، الأربعاء، أنه مع هذه الخطوة ارتفع عدد مكاتب الشركة حول العالم إلى 10 مكاتب.

وأوضح البيان أنّ مكتب "توساش" في سيلانجور سيلعب دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المشتركة بين تركيا وماليزيا في صناعات الدفاع والطيران.

وأشار إلى أنّ المهندسين الذين سيعملون في مكتب "توساش" سينخرطون في مشاريع عديدة بدءاً من تطوير الطائرات المُسيّرة، مروراً بطائرات التدريب، وليس انتهاء بتحديث المروحيات.

وأوضح أن تمل كوتيل، المدير العام لـ "توساش" يعتزم زيارة ماليزيا لافتتاح المكتب المذكور، كما أنه سيلتقي ممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلد الآسيوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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