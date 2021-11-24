قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، إنّ صاروخاً مضاداً للطائرات، أُطلق من سوريا مساء الثلاثاء، سقط في البحر قبالة منطقة حيفا (شمال).

وقالت الهيئة: "اخترق صاروخ مضاد للطائرات، أُطلق من سوريا الليلة الماضية، سماء إسرائيل وانفجر في عرض البحر في منطقة حيفا".

وأشارت إلى أن الحادث وقع "خلال الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة حمص".

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" قد قالت، الأربعاء، إن مدنيَّيْن قُتلا وأُصيب سبعة بينهم ستة جنود سوريين جراء "عدوان إسرائيلي جويّ باتجاه المنطقة الوسطى".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله: "في حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً، برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وهذا هو الحادث الثالث من نوعه في غضون عدة أشهر.

ففي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي، التقارير السورية، التي أفادت بإطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا باتجاه إسرائيل، وانفجر فوق مياه البحر.

وفي 22 إبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ صاروخاً أُطلق من بطارية أرض-جو من داخل الأراضي السورية، سقط في منطقة "النقب"، فيما لا تعترف إسرائيل رسمياً بهجماتها الجوية في سوريا.