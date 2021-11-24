سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تعلن سقوط صاروخ سوري في البحر بحيفا.. ما القصة؟
أعلنت هيئة البثّ الإسرائيلية، سقوط صاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا، وسقط في البحر قبالة حيفا.
إسرائيل تعلن سقوط صاروخ سوري في البحر بحيفا.. ما القصة؟
هذا الحادث هو الثالث من نوعه في غضون عدة أشهر / Reuters
24 نوفمبر 2021

قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، إنّ صاروخاً مضاداً للطائرات، أُطلق من سوريا مساء الثلاثاء، سقط في البحر قبالة منطقة حيفا (شمال).

وقالت الهيئة: "اخترق صاروخ مضاد للطائرات، أُطلق من سوريا الليلة الماضية، سماء إسرائيل وانفجر في عرض البحر في منطقة حيفا".

وأشارت إلى أن الحادث وقع "خلال الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة حمص".

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" قد قالت، الأربعاء، إن مدنيَّيْن قُتلا وأُصيب سبعة بينهم ستة جنود سوريين جراء "عدوان إسرائيلي جويّ باتجاه المنطقة الوسطى".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله: "في حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً، برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وهذا هو الحادث الثالث من نوعه في غضون عدة أشهر.

ففي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي، التقارير السورية، التي أفادت بإطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا باتجاه إسرائيل، وانفجر فوق مياه البحر.

وفي 22 إبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ صاروخاً أُطلق من بطارية أرض-جو من داخل الأراضي السورية، سقط في منطقة "النقب"، فيما لا تعترف إسرائيل رسمياً بهجماتها الجوية في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us