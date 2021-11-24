أعلنت روسيا، الأربعاء، أنّ طائرات وسفن روسية حربية أجرت تدريبات على صدّ الهجمات الجوية على القواعد البحرية، خلال مناورات عسكرية في البحر الأسود، كما أجرت أوكرانيا المجاورة أيضاً مناورات قتالية، وفق وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

وتأتي المناورات في وقت يسوده التوتر الشديد بشأن أوكرانيا، إذ أعرب مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون عن مخاوفهم من هجوم محتمل، من روسيا على جارتها الجنوبية، وهو ما رفضه الكرملين واصفاً إياه بأنه "تلميح زائف".

ونقلت إنترفاكس عن أسطول البحر الأسود الروسي قوله: "قرابة عشرة من أطقم طائرات وسفن من قاعدة نوفورو سيسك البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود، شاركت في هذه المناورات القتالية".

وأضافت أنّ مقاتلات "سوخوي" كانت من بين الطائرات التي تدرّبت على كيفية الردّ على الهجمات الجوية المعادية، ونفّذت طلعات تدريبية فوق البحر، بالتعاون مع أسطول البحر الأسود.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، فيما تريد كييف من روسيا أن تعيدها إليها.

والأربعاء بدأت أوكرانيا، عملية لتعزيز حدودها بما في ذلك مناورات عسكرية للوحدات المضادة للدبابات والمحمولة جواً.

وتتهم أوكرانيا، روسيا، بحشد القوات بالقرب منها وتقول إن روسيا البيضاء قد تُرسِل مهاجرين عبر حدودها.