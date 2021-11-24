سياسة
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تركيا: نخطط لإطلاق القمر الصناعي "توركسات 5B" نهاية الشهر المقبل
وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، يعلن تخطيط بلاده لإطلاق قمرها الصناعي "توركسات 5B" نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل. وسيُطلق القمر التركي إلى الفضاء بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس".
تركيا: نخطط لإطلاق القمر الصناعي "توركسات 5B" نهاية الشهر المقبل
سيُطلق القمر التركي إلى الفضاء بواسطة صاروخ "فالكون 9" أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل / AA
24 نوفمبر 2021

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أنّ بلاده تخطط لإطلاق قمرها الصناعي "توركسات 5B" نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف قره إسماعيل أوغلو في بيان، الأربعاء: "نواصل العمل ليكون لنا كلمة في عالم الفضاء أيضاً".

وأوضح أنّ مراحل التصميم والإنتاج الخاصة بالقمر الصناعي "توركسات 5B" قد اكتملت بنجاح.

وأفاد بأنه من المقرر إطلاق القمر التركي إلى الفضاء بواسطة صاروخ "فالكون 9" من إنتاج شركة "سبيس إكس"، من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية، أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وأكد قره إسماعيل أوغلو أن دخول "توركسات 5B" الخدمة، سيزيد قدرة تركيا على إيصال البيانات 15 ضعفاً.

ولفت إلى أنّ القمر الصناعي سيخدم منطقة جغرافية واسعة تشمل تركيا والشرق الأوسط والخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال إفريقيا ووسط وغرب (نيجيريا) وجنوب إفريقيا، ومناطق مجاورة لها.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/آب 1994.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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