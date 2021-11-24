سياسة
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تزامناً مع زيارة بن زايد.. الإمارات بصدد زيادة استثماراتها المباشرة بتركيا
تزامناً مع زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لأنقرة، تعتزم الإمارات زيادة حجم استثماراتها المباشرة في تركيا، إذ تشهد الزيارة توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، تشمل مجالات التجارة والطاقة والبيئة والاستثمار.
تزامناً مع زيارة بن زايد.. الإمارات بصدد زيادة استثماراتها المباشرة بتركيا
تأتي زيارة وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان / AA
24 نوفمبر 2021

تعتزم الإمارات زيادة حجم استثماراتها المباشرة في تركيا، وذلك تزامناً مع زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وستشهد زيارة ابن زايد لأنقرة توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، تشمل مجالات التجارة والطاقة والبيئة والاستثمار، حسب وكالة الأناضول.

ومن المقرر أن يشرف على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون المذكورة، مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية وصندوق الثروة السيادي في تركيا من جهة، ومن جهة أخرى مجموعة أبو ظبي القابضة.

وفي هذا الإطار، من المنتظر التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، بين صندوق الثروة السيادي التركي ومجموعة أبو ظبي القابضة، ومذكرة مماثلة بين الأخيرة ومكتب الاستثمار بالرئاسة التركية.

وستعزّز الإمارات في إطار هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حجم استثماراتها المباشرة على الأراضي التركية.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل وليّ عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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