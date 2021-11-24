سياسة
3 دقيقة قراءة
حقبة جديدة من العلاقات.. وزير الصناعة الإماراتي: تركيا أفضل شريك طبيعي لنا
وصف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة الإماراتي، تركيا بأنّها "أفضل شريك طبيعي لبلاده"، وأنّ زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا "تبشّر بحقبة جديدة من العلاقات".
حقبة جديدة من العلاقات.. وزير الصناعة الإماراتي: تركيا أفضل شريك طبيعي لنا
 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر - أرشيفية / Reuters
24 نوفمبر 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، إنّ زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا، "تبشّر بحقبة جديدة من العلاقات" بين البلدين، واصفاً تركيا بأنّها "أفضل شريك طبيعي" لبلاده.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT مع الوزير الإماراتي، بالتزامن مع بدء بن زايد زيارة رسمية لأنقرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مراسم رسمية بالعاصمة أنقرة.

وقال الجابر إنّ "زيارة وليّ عهد أبو ظبي لتركيا، تحمل أهمية كبيرة في عدة مجالات، إذ تأتي في وقت يعمل فيه الجانبان معاً لتحقيق مستقبل أكثر سلاماً واستقراراً وازدهاراً في المنطقة".

ورأى الوزير أنّ الزيارة "تبشّر بحقبة جديدة في العلاقات بين البلدين"، وتهدف إلى رفع الروابط بينهما إلى مستويات جديدة، مُضيفاً في هذا السياق: "لدينا أرضية مشتركة، ونستطيع وعلينا البناء عليها".

وتابع: "تركيا باعتبارها جارة إقليمية قريبة، فهي أفضل شريك طبيعي لنا"، لافتاً إلى أنّ بلاده "متحمّسة" للعلاقة والشراكة مع أنقرة.

وقال إنّ بلاده أكبر شريك تجاري لتركيا في المنطقة، مُشيراً في هذا السياق إلى أنّ البلدين سيعتمدان "نهجاً شاملاً لهذه الشراكة، يبنيان فيه على الأسس القائمة للبلدين، لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في مختلف القطاعات".

وحول أهداف الزيارة قال الوزير الإماراتي إنّ "الهدف الأساسي هو المساعدة على خلق أرضية اقتصادية، من خلال تعزيز التجارة والشراكات التجارية، وتحقيق استثمارات ناجحة ومستدامة"، مُشيراً إلى أنّ البلدين يتمتعان بكونهما "أكثر الاقتصادات والمجتمعات ديناميكية في المنطقة".

وفي هذا السياق أشار الجابر إلى أنّه بين عامَي 2019 و2020 ارتفع معدَّل صادرات الإمارات إلى تركيا بنسبة 110 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي التجارة بنسبة 21 بالمئة.

وأوضح أنّه على مدى السنوات الخمس الماضية، كان معظم الاستثمارات الإماراتية في تركيا يركّز على قطاعات منها وسائل النقل، والطاقة المتجدّدة، والسياحة، فيما ركّزت الاستثمارات التركية في الإمارات على البناء، وقطع السيارات، والطاقة المتجدّدة.

وتابع: "نحن الآن جاهزون لبدء المرحلة التالية، والبناء على هذه الاستثمارات الناجحة لتحديد طرق جديدة للتعاون ومزيد من الاستثمارات، كما نتطلّع قُدماً لنوسّع هذه الشراكات في مجالات متنوعة، وعبر صناعات مختلفة".

وأكّد الوزير الإماراتي أنّ البلدين يحملان "رغبة مشتركة والتزاماً حقيقياً، ورؤية ثنائية نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، ليس فقط من أجلنا، بل للمنطقة بأسرها".

وتابع: "نهدف إلى بناء شراكات لمواجهة التحديات العالمية مثل التغيُّر المناخي، والطاقة، وأمن الغذاء والماء".

ومضى قائلاً: "بالتزامن مع احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي (اليوم الوطني الـ50 في الثاني من ديسمبر/كانون الأوّل المقبل)، ستبقى الشراكات وبناء الجسور هدفاً نركّز عليه خلال خطتنا للخمسين عاماً المقبلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us