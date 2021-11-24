وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اتفاقيات تشمل الاستثمارات المباشرة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء استقبل الرئيس أردوغان، وليّ عهد أبو ظبي الشيخ بن زايد، في مراسم رسمية بالعاصمة أنقرة.

واصطحب الفرسان، الذين استقبلوا السيارة الرسمية لوليّ العهد الأمير بن زايد أمام المجمع الرئاسي، إلى بوابة البروتوكول.

وعقب عزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والتركي، أُجريَ لقاء ثنائي بين أرودغان وبن زايد، وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، تلته مراسم توقيع الاتفاقيات.

اتفاقيات تعاون تشمل 10 مجالات

ووقّع الجانبان اتفاقيات تتضمّن استثمارات مباشرة في 10 مجالات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وتخلّلت الاتفاقيات مذكرات تفاهم من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في عدّة مجالات، من ضمنها التجارة والطاقة والبيئة، فضلاً عن الاتفاقيات المتعلَّقة بالاستثمارات الإماراتية المباشرة في تركيا.

وفي هذا الإطار وقّع البلدان مذكّرة تفاهم حول تبادل المعلومات المالية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فوقّع من الجانب التركي رئيس مجلس التقصّي في الجرائم المالية بوزارة الخزانة والمالية التركية خير الدين قورت، ومن الجانب الإماراتي علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في البنك المركزي الإماراتي.

كما وقّع أردا أرموت، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي التركي، مع الرئيس التنفيذي لشركة "ميناء أبو ظبي" محمد الشامسي، مذكّرة تفاهم بين المؤسستين التركية والإماراتية.

ووقَّع مذكّرة تفاهم بين شركة "أبو ظبي التنموية القابضة" والصندوق السيادي التركي، أرموت، ورئيس مجلس إدارة شركة "أبو ظبي التنموية" القابضة محمد حسن السويدي.​​​​​​​

كما وقّع مذكّرةَ تفاهم للتعاون بين الشركة الإماراتية ذاتها، وهيئة الاستثمار الرئاسي التركية، السويدي، وأحمد بُراق داغلي أوغلو، رئيس الهيئة التركية.

ووقّعت بورصة أبو ظبي وبورصة إسطنبول مذكّرة تفاهم للتعاون بينهما، وقّعها سعيد الظاهري رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وأريشاه أريجان رئيسة مجلس إدارة بورصة إسطنبول.

وحول التعاون بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، وقّع شهاب قافجي أوغلو رئيس البنك المركزي التركي، وسهيل بين محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، مذكرةَ تفاهم.

كما وقّع اتفاقيةَ تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين تركيا والإمارات، محمد موش وزير التجارة التركي، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات.

وفي مجال الطاقة، وقّع مذكّرةَ تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، وسهيل بين محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

كما وقّع مذكرةَ تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين أنقرة وأبو ظبي، وزير البيئة والتحضُّر التركي مراد كوروم، ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة الإماراتية.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أنّ دولة الإمارات أعلنت "تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا".

واختُتِمَت الاجتماعات بين الرئيس التركي ووليّ عهد أبو ظبي نحو الساعة 17:30 بالتوقيت المحلّي لأنقرة.