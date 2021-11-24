سياسة
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وقّعا مذكرة تفاهم.. وزيرا دفاع المغرب وإسرائيل يبحثان تعزيز التعاون العسكري
وقع وزيرا دفاع المغرب وإسرائيل مذكرة تفاهم في مجال الدفاع تشمل نقل التكنولوجيا والصناعة الدفاعية، وبحثا سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وقّعا مذكرة تفاهم.. وزيرا دفاع المغرب وإسرائيل يبحثان تعزيز التعاون العسكري
وصل غانتس إلى العاصمة المغربية مساء الثلاثاء، في أول زيارة رسمية من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي، وتستمر حتى الخميس / Reuters
24 نوفمبر 2021

بحث وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأشاد الوزيران بـ"التقدم في مجال الدفاع، بإبرام اتفاق يتعلق بحماية المعلومات، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني"، حسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية (الجيش)، نشرته وكالة المغرب الرسمية.

وبحث الوزيران حسب البيان "قضايا ذات طابع ثنائي وإقليمي".

وعقب اللقاء وقّع الوزيران مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا والتكوين، وكذا التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط، غانتس والوفد المرافق له، حسب مراسل الأناضول.

ومن المنتظر أن يبحث الطرفان عددا من الملفات، بلا مؤتمر صحفي.

ووصل غانتس إلى العاصمة المغربية مساء الثلاثاء، في أول زيارة من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي، وتستمرّ حتى الخميس.

تأتي الزيارة في ظلّ رفض جمعيات حقوقية أدانت استقبال "وزير الحرب الصهيوني بأرض المغرب".

وكانت إسرائيل والمملكة المغربية أعلنتا في نهاية العام الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين افتُتحت سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة أجراها وزير الخارجية يائير لابيد للرباط في أغسطس/آب الماضي.

كما أُعيدَ افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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