توصلت الأحزاب الألمانية الثلاث، الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، إلى اتفاق حول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وحسب عقد الاتفاق ستُسهَّل إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة وازدواج الجنسية في ألمانيا، كما أن من الممكن توفير دعم الحماية لدور العبادة الإسلامية.

وأفرد العقد حيزاً بشأن تركيا، أُكّدَ فيه استمرار كونها جارة مهمة للاتحاد الأوروبي وشريكاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم توترات السياسة الخارجية.

كما أُشيرَ إلى أن إقامة كثير من الأتراك في ألمانيا تشكّل تقارباً خاصّاً بين البلدين.

وحول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، جاء في العقد: "لن نغلق أي فصل أو نفتح فصولاً جديدة في مفاوضات الانضمام".

ولفت العقد إلى أن الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيستمرّ، وستُطوَّر برامج المجتمع المدني وتبادل الشباب.