سياسة
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بايدن يختار امرأتين لقيادة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض.. مَن هما؟
صرّح البيت الأبيض بأن بايدن رشّح شالاندا يونغ لمنصب مدير مكتب الميزانية، وناني كولوريتي لمنصب نائب المدير.
بايدن يختار امرأتين لقيادة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض.. مَن هما؟
يشرف مكتب الإدارة والميزانية على الميزانية الاتحادية البالغة أربعة تريليونات دولار / Reuters
24 نوفمبر 2021

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، امرأتين لقيادة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن بايدن رشّح شالاندا يونغ لمنصب مدير مكتب الميزانية، وتشغل يونغ حالياً المنصب بالإنابة. ورشّح بايدن أيضاً ناني كولوريتي لمنصب نائب المدير.

ويشرف مكتب الإدارة والميزانية على الميزانية الاتحادية البالغة أربعة تريليونات دولار، ويساعد على تنسيق العمليات واللوائح التنظيمية في مختلف الإدارات الحكومية.

ومن مهامه الأخرى رصد التزام الموظفين الاتحاديين قواعد لقاحات كوفيد-19 .

وستكون يونغ أول امرأة سوداء تشغل منصب مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض بعد أن تولّت منصب نائب المدير في مارس/آذار الماضي.

وستكون كولوريتي، وهي من أصل فلبيني، أحدث وأبرز كبار المسؤولين الأمريكيين من أصول آسيوية في إدارة بايدن.

وستحتاج كل منهما إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لتولّي المنصب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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