سياسة
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مصرع 31 مهاجراً غير شرعي عقب غرق زورقهم في المانش قبالة سواحل فرنسا
أعلنت الشرطة الفرنسية ارتفاع حصيلة قتلى حادثة غرق قارب مهاجرين قبالة كاليه شماليّ فرنسا، إلى 31، فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باجتماع أوروبي "طارئ" إثر حادثة الغرق، متعهّداً "أن لا تسمح فرنسا بتحوُّل المانش إلى مقبرة".
مصرع 31 مهاجراً غير شرعي عقب غرق زورقهم في المانش قبالة سواحل فرنسا
زورق تالف وبعض المتعلّقات الشخصية الّتي خلّفها مهاجرون على أحد الشواطئ الفرنسية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 / Reuters
24 نوفمبر 2021

أعلنت الشرطة الفرنسية الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى حادثة غرق قارب مهاجرين قبالة كاليه شمالي فرنسا، إلى 31.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية (مقرّها فرنسا) عن الشرطة الفرنسية، أنّ زورقاً يُقِلّ مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا، غرق قبالة سواحل شمال فرنسا، مما أسفر عن سقوط 31 قتيلاً.

وتَعهَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعثور على المسؤولين عن غرق المركب في بحر المانش.

وطالب ماكرون بـ"تعزيز فوري" لوكالة "فرونتكس" الأوروبية، وباجتماع أوروبي "طارئ"، متعهّداً "أن لا تسمح فرنسا بتحوُّل المانش إلى مقبرة"، وفق "يورونيوز".

وتداولت وسائل إعلام بريطانية نبأ مصرع "عدّة" مهاجرين قالت إنّهم كانوا متّجهين إلى المملكة المتحدة، إثر غرق قاربهم في بحر المانش (القناة الإنجليزية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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