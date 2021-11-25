قال مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء، إن حافظة ماء سقطت من طائرة نقل أمريكية من طراز "أوسبري" أثناء تحليقها فوق منطقة سكنية بمحافظة أوكيناوا جنوب غربي البلاد.

المسؤولون ذكروا أن حافظة الماء سقطت في ساحة منزل بمدينة غينوان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وتقول الشرطة إن حافظة الماء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ يبلغ ارتفاعها نحو 20 سنتيمتراً وعرضها من 15 إلى 17 سنتيمتراً، وأنه عُثر عليها مُحطّمة.

وأُطلقت طائرة "أوسبري" من قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في مدينة غينوان.

وتُظهر اللقطات التي التقطتها طائرة هليكوبتر تابعة لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "NHK" أن المنطقة المحيطة بالمنزل قد طُوّقت.

ويُحقق في الحادث مكتب الدفاع في أوكيناوا والسلطات المحلية.