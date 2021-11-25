سياسة
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الأغلى في أستراليا.. عنزة "أنيقة للغاية" تباع بمبلغ قياسي قدره 21 ألف دولار
دفع أندرو موسيلي مبلغاً قياسياً لشراء "مراكش"، وهي عنزة صغيرة بيعت في مزاد بأستراليا. وكان يعلم أنّه سيتعيّن عليه تحطيم الرقم القياسي الأسترالي البالغ 12 ألف دولار لشراء "مراكش"، لكنّه لم يكن يتوقع أنّه سيتعيّن عليه دفع ما يقرب من ضعف ذلك المبلغ.
الأغلى في أستراليا.. عنزة "أنيقة للغاية" تباع بمبلغ قياسي قدره 21 ألف دولار
"مراكش" عنزة صغيرة بيعت في مزاد مقابل رقم قياسي بلغ 21 ألف دولار أسترالي
25 نوفمبر 2021

وصف أندرو موسيلي، صاحب أغلى ماعز في أستراليا العنزة التي حصل عليها بأنّها "أنيقة للغاية". وكان يعلم أنه سيتعيّن عليه تحطيم الرقم القياسي الأسترالي البالغ 12 ألف دولار لشراء "مراكش"، وهي عنزة بيعت في مدينة كوبار غربي نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء.

لكنّه لم يكن يتوقع أنّه سيتعيّن عليه دفع ما يقرب من ضعف ذلك المبلغ، حيث دفع 21 ألف دولار لتوديع عارض آخر حريص في المزاد.

وقبل الرقم القياسي هذا، كان موسلي سابقاً مالكاً لأغلى ماعز في أستراليا عندما دفع 9 آلاف دولار لشراء ماعز خلال نفس المزاد العام الماضي.

ونشأ موسلي في غرب نيو ساوث ويلز، حيث اعتاد تربية الماعز البرية وبيعها مقابل 5 دولارات عندما كان صبياً.

وقال إنّ حقيقة وجود عدد أقل بكثير من الماعز البرّي المتبقية تفسّر جزئياً سبب ارتفاع سعر ماعز مثل "مراكش"، حيث يعتمد المزارعون الآن على تربية قطعان عالية الجودة بأنفسهم لتلبية الطلب على لحوم الماعز.

وأردف أن ما أثار إعجابه بـ"مراكش" هو أنّه "بدا في حالة ممتازة، كبير بما يكفي لإظهار تكاثره المتفوّق وقدرته على إنجاب ماعز أخرى عالية الجودة، لكنّه لم يتغذَّ جيداً".

مصدر:TRT عربي
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