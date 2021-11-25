أعلن البنتاغون إنشاء مكتب مكلّف بجمع المعلومات وتحليلها بشأن الأجسام الطائرة غير المحددة التي ترصدها في الأقسام المختلفة التابعة للجيش الأمريكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أنّ "مجموعة المزامنة بشأن رصد الأجسام الطائرة وإدارتها" (AOIMSG)، تحلّ محلّ "خلية العمل بشأن الظواهر الطائرة غير المحددة" التي أُنشئت في أغسطس/آب 2020، وأُوصلت البحرية الأمريكية بها.

ويُوضع المكتب تحت مسؤولية نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن، في إشارة إلى أنّ الجيش الأمريكي يرى أنّ مصدر "الظواهر الجوية الغامضة" خصوم فعليّون للولايات المتحدة.

وتُبدي واشنطن قلقاً إزاء قدرات الصين التجسسية بالاستعانة بمُسيّرات أو وسائل محمولة جواً.

وسيتولى المدير المقبل للمكتب الجديد الذي لم يُعيّن بعد، تنسيق الأنشطة في هذا المجال في أقسام مختلفة بالجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وعرض البنتاغون العام الماضي ثلاثة فيديوهات التقطها طيّارون في البحرية الأمريكية، أحدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، والآخران في يناير/كانون الثاني 2015، وتظهر مصادفة الطائرات الحربية الأمريكية خلال تحليقها "ظواهر طائرة غير محددة".