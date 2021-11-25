سياسة
3 دقيقة قراءة
موقع أمريكي: السعودية سعت لوقف "إعلان نوايا" بين الإمارات والأردن وإسرائيل
موقع أمريكي يقول إن السعودية سعت لعرقلة صفقة "إعلان النوايا" بين الإمارات وإسرائيل والأردن، واقترحت صفقة بديلة من شأنها تهميش إسرائيل. غير أنّ اتفاقيات إبراهيم الموقّعة سابقاً، إضافة لعدم امتلاك الرياض علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، أدّت لإتمام الصفقة.
موقع أمريكي: السعودية سعت لوقف "إعلان نوايا" بين الإمارات والأردن وإسرائيل
نقل "أكسيوس" عن مصدر مطّلع على المحادثات القول إنّ مسؤولين سعوديين طلبوا من نظرائهم الإماراتيين التراجع عن الصفقة / AA
25 نوفمبر 2021

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أنّ السعودية سعت لإيقاف صفقة "إعلان النوايا" بين الإمارات وإسرائيل والأردن، والتي نصّت على التعاون بينهما في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وأُبرمَت الاثنين الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤولَيْن إسرائيليّيْن كبيرَين، ومصدر آخر مطّلع على القضية، قولهم إنّ "الحكومة السعودية ضغطت على الإمارات للتراجع عن صفقة كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية مع إسرائيل والأردن".

وقال المسؤولان الإسرائيليّان إنّ السعوديين تفاجؤوا بنشر خبر الصفقة المرتقبة.

وذكرت المصادر الثلاثة أنّ المسؤولين السعوديين كانوا مستائين لأنّهم شعروا أنّ الصفقة قوّضت خِطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقيادة المنطقة في ما يتعلّق بالمناخ من خلال مبادرته "الشرق الأوسط الأخضر".

وحسب الموقع ذاته، فإنّ الإمارات وإسرائيل تمكنتا من التفاوض على الصفقة بسبب إبرامهما "اتفاقيات إبراهيم" العام الماضي.

وأضاف أنّ عدم امتلاك السعوديين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أدّى لاستبعادهم.

وينقل الموقع عن مصدر مطّلع على المحادثات القول إنّ مسؤولين سعوديين كباراً طلبوا من نظرائهم الإماراتيين التراجع عن الصفقة، واقترحوا عليهم صفقة بديلة من شأنها تهميش إسرائيل.

ويضيف أنّ المسؤولين الإماراتيين أبلغوا المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق، ونظراءهم الإسرائيليين والأردنيين بالضغط السعودي وطالبوا بإجراء تغييرات شكلية في فحوى الاتّفاق لإرضاء السعوديين، الأمر الذي لم تعترض عليه باقي الأطراف الموقِّعة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ توقيع الاتفاق تأجّل لعدة ساعات، الاثنين، بسبب المحاولات السعودية، لكنّه جرى في النهاية بعد ظهر اليوم ذاته.

ورفض أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار على علاقة مباشرة بالصفقة التعليق لموقع "أكسيوس" لحساسية الموضوع.

ورفض مسؤولون إماراتيون التعليق، ولم تقدّم السفارة السعودية في واشنطن أيّ تعليق حتى ساعة نشر الخبر، حسب الموقع نفسه.

والاثنين، أعلن الأردن توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات وإسرائيل، للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وبحسب بيان لوزارة المياه والريّ الأردنية، فإنّ "إعلان النوايا" الذي وُقّع يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعّب من المياه سنوياً".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us