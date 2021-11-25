سياسة
2 دقيقة قراءة
الكويت أكثر بلدان العالم سخونة خلال 10 سنوات وفق تصنيف "فيتش"
وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تُصنّف دولة الكويت في المرتبة السادسة عالمياً من حيث المخاطر الناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والجفاف. ووفق "فيتش" حلّت الكويت في المرتبة الأولى عالميا كأكثر البلدان سخونة خلال الفترة بين 2011 و2020.
الكويت أكثر بلدان العالم سخونة خلال 10 سنوات وفق تصنيف "فيتش"
الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة عالمياً في الخامس من يوليو/تموز 2021 / Getty Images
25 نوفمبر 2021

صنّفت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني دولة الكويت في المرتبة السادسة عالمياً من حيث المخاطر الناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والجفاف، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

وقالت الصحيفة يوم الأربعاء، بحسب "فيتش"، إنّ الكويت حلّت في المرتبة الأولى عالمياً كأكثر البلدان سخونة خلال الفترة بين 2011 و2020، معتبرة أنّ المخاطر المادية الناتجة عن التغيّر المناخي سبباً في التهديد المتزايد للدول على مستوى العالم.

كما جاءت الكويت في المرتبة 71 عالمياً من أصل 121 دولة، في مؤشر القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ. فكلّما كان تصنيف الدولة منخفضاً كانت أقلّ قدرة على التكيّف.

وأوضحت "فيتش" أن البُلدان التي لديها أعلى متوسط درجات حرارة سنوي حالي هي البحرين وقطر وبنين والإمارات وغانا (2011-2020). وبناء على الشهر الأكثر سخونة، فإن البلدان الأكثر حرارة هي البحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق والسعودية.

ووفق الوكالة، تُعدّ الدولة الخليجية من بين أكثر الدول عُرضة لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة بين عامي 2040 و2059.

كما تتوقع "فيتش"، أن تشهد الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين أكبر زيادة في عدد الأيام شديدة الحرارة بحلول 2040-2059، على أن تشهد الكويت أعلى الأشهر حرارة بينهم.

وكانت الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة عالمياً في الخامس من يوليو/تموز 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us