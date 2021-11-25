صنّفت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني دولة الكويت في المرتبة السادسة عالمياً من حيث المخاطر الناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والجفاف، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

وقالت الصحيفة يوم الأربعاء، بحسب "فيتش"، إنّ الكويت حلّت في المرتبة الأولى عالمياً كأكثر البلدان سخونة خلال الفترة بين 2011 و2020، معتبرة أنّ المخاطر المادية الناتجة عن التغيّر المناخي سبباً في التهديد المتزايد للدول على مستوى العالم.

كما جاءت الكويت في المرتبة 71 عالمياً من أصل 121 دولة، في مؤشر القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ. فكلّما كان تصنيف الدولة منخفضاً كانت أقلّ قدرة على التكيّف.

وأوضحت "فيتش" أن البُلدان التي لديها أعلى متوسط درجات حرارة سنوي حالي هي البحرين وقطر وبنين والإمارات وغانا (2011-2020). وبناء على الشهر الأكثر سخونة، فإن البلدان الأكثر حرارة هي البحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق والسعودية.

ووفق الوكالة، تُعدّ الدولة الخليجية من بين أكثر الدول عُرضة لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة بين عامي 2040 و2059.

كما تتوقع "فيتش"، أن تشهد الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين أكبر زيادة في عدد الأيام شديدة الحرارة بحلول 2040-2059، على أن تشهد الكويت أعلى الأشهر حرارة بينهم.

وكانت الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة عالمياً في الخامس من يوليو/تموز 2021.