سياسة
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ألطون: تركيا والإمارات مصرّتان على تعزيز تعاون إقليمي وعلاقات اقتصادية
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون يقول إنّ زيارة محمد بن زايد تُعدّ دليلاً على مساعي أنقرة من أجل السلام والاستقرار الإقليمي، وعلى إصرار أنقرة وأبو ظبي على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي.
ألطون: تركيا والإمارات مصرّتان على تعزيز تعاون إقليمي وعلاقات اقتصادية
أكّد ألطون أنّ زيارة ابن زايد إلى تركيا وما صاحبها من اتفاقيات تعاون تُعَدّ صفحة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية من حيث الاستقرار بالمنطقة / AA
25 نوفمبر 2021

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إصرار بلاده والإمارات على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي.

جاء ذلك في تغريدة، تعليقاً على لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالعاصمة أنقرة التي وصل إليها الأربعاء، في إطار زيارة رسمية.

وأكّد ألطون أهمية زيارة ابن زايد إلى تركيا، حيث تُعدّ دليلاً على مساعي أنقرة من أجل السلام والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أنّ توقيع البلدين اتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة والبيئة، سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف: "أتمنّى أن تساهم الاتفاقيات المُبرَمة في نقل هدفنا في التعاون المرجو بين البلدين إلى مستويات متقدمة".

وشدّد على أنّ تركيا ستظلّ قوة مهمة في ضمان السلام والاستقرار بالمنطقة، مُضيفاً أنّ توقيع الاتفاقيات بين الشركات الخاصة والبورصات وإدارة الموانئ سيُعزّز من صورتها الاقتصادية.

ولفت إلى أنّ تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين سيُمنح أولوية كبرى خلال المرحلة المقبلة، وأنّهما عازمان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي.

وأكّد ألطون، أنّ هذا الأمر يُعدّ صفحة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية من حيث الاستقرار بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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