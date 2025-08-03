وفي مدينة سيدني الأسترالية، تحدّى آلاف المتظاهرين الأمطار الغزيرة وساروا، الأحد، عبر جسر هاربور الشهير ضمن فاعلية حملت اسم "مَسيرة من أجل الإنسانية"، مطالبين بإحلال السلام والسماح الفوري بإدخال المساعدات إلى غزة التي تعاني أزمة إنسانية حادة.

ورفع بعض المشاركين أواني طهي رمزاً للجوع في القطاع، في وقت شارك فيه مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، في المَسيرة. وكانت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز حاولت منع المسيرة بدعوى "المخاطر الأمنية"، قبل أن تقرر المحكمة العليا في الولاية السماح بإقامتها.

وخرجت مَسيرة مماثلة في مدينة ملبورن، تحت حماية أمنية مشددة، بالتزامن مع تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، إذ أعلنت كل من فرنسا وكندا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، فيما حذرت بريطانيا من أنها ستسير في ذات الاتجاه ما لم تستجِب إسرائيل للمطالب بوقف إطلاق النار والتعامل الجدي مع الأزمة الإنسانية.

أما في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، فقد تظاهر مئات النشطاء في منطقة مانهاتن، أمس السبت، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب برفع الحصار عن غزة وإيصال المواد الغذائية الأساسية.

وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة، وإنهاء التجويع الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في القطاع. واتخذت الشرطة تدابير أمنية في المنطقة طوال فترة التظاهر لضمان سيرها بشكل سلمي.