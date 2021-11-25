سياسة
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تركيا تعلن تقديم طلب اعتماد لقاح "توركوفاك" المحلي ضد كورونا
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تقديم طلب اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح المحلي ضد كورونا "توركوفاك" إلى المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية. كما أعرب قوجة عن أمله في أن يكون لقاح "توركوفاك" متاحاً للاستخدام قبل نهاية العام الجاري.
تركيا تعلن تقديم طلب اعتماد لقاح "توركوفاك" المحلي ضد كورونا
تركيا تعلن تقديم طلب اعتماد لقاح "توركوفاك" المحلي ضد كورونا / AA
25 نوفمبر 2021

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، تقديم طلب اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح المحلي ضد كورونا "توركوفاك" إلى المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2022 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب قوجة عن أمله في أن يكون لقاح "توركوفاك" متاحاً للاستخدام قبل نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، أشار إلى إنفاق بلاده ما مجموعه 20.7 مليار ليرة تركية (حوالي 2 مليار دولار) ضمن إطار مكافحة وباء كورونا.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن قوجة وصول بلاده إلى المرحلة التي يمكنها التقدم للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح "توركوفاك" المحلي ضد كورونا.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما جرى التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة "أرجييس" طورت لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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