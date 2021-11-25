قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إنّ بلاده تخطّط لحفر بئر تنقيب جديدة بواسطة سفينة "الفاتح" في الربع الأوّل من 2022.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، أوضح فيها أنّ تركيا تواصل أعمال المسح الزلزالي بواسطة سفن "الريس عروج"، و"بربروس خير الدين باشا"، وأعمال التنقيب بواسطة 3 سفن هي "الفاتح، والقانوني، وياووز".

وأشار إلى أنّ تركيا أضافت إلى أسطول التنقيب سفينة جديدة متطوِّرة من الجيل السابع، موضحاً أنّه يوجد 5 سفن فقط منها حول العالم.

ولفت إلى أنّ تركيا ستُجري أعمال تنقيب مهمّة جداً بواسطة هذه السفينة، مُضيفاً "ستنضمّ السفينة الرابعة إلى أسطولنا الخاص بالتنقيب في ربيع 2022، وستبدأ أنشطة التنقيب في يونيو/حزيران أو يوليو/تمّوز المُقبلين".

وأوضح أنّهم يخطّطون لحفر بئر جديدة بواسطة سفينة الفاتح في الربع الأوّل من العام القادم.

وأفاد أنّ بلاده أنتجت العام الماضي، 22 مليوناً و269 ألفاً و326 برميل من النفط الخام، و457 مليوناً و826 ألفاً و359 متراً مكّعباً من الغاز الطبيعي، ما ساهم في الاقتصاد التركي بـ880 مليوناً و713 ألفاً و398 ليرة تركية.

وأردف "أنتجنا منذ بداية العام وحتّى أكتوبر/تشرين الأوّل، 19.8 مليون برميل من النفط الخام، و347.3 مليون متر مكّعب من الغاز الطبيعي".