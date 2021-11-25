سياسة
2 دقيقة قراءة
عبر أسطول تنقيب متطوّر.. تركيا تخطّط لحفر بئر تنقيب جديدة مطلع العام المقبل
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، يقول إنّ بلاده تخطّط لحفر بئر تنقيب جديدة عبر سفينة "الفاتح" في الربع الأوّل من 2022، مشيراً إلى أن تركيا أضافت إلى أسطولها للتقنيب سفينة جديدة متطوّرة من الجيل السابع، يوجد منها 5 سفن فقط حول العالم.
عبر أسطول تنقيب متطوّر.. تركيا تخطّط لحفر بئر تنقيب جديدة مطلع العام المقبل
سفينة الفاتح، أحد أبرز السفن بأسطول تركيا المتطوّر للتنقيب عن النفط / AA
25 نوفمبر 2021

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إنّ بلاده تخطّط لحفر بئر تنقيب جديدة بواسطة سفينة "الفاتح" في الربع الأوّل من 2022.

جاء ذلك في كلمة له، الخميس، أوضح فيها أنّ تركيا تواصل أعمال المسح الزلزالي بواسطة سفن "الريس عروج"، و"بربروس خير الدين باشا"، وأعمال التنقيب بواسطة 3 سفن هي "الفاتح، والقانوني، وياووز".

وأشار إلى أنّ تركيا أضافت إلى أسطول التنقيب سفينة جديدة متطوِّرة من الجيل السابع، موضحاً أنّه يوجد 5 سفن فقط منها حول العالم.

ولفت إلى أنّ تركيا ستُجري أعمال تنقيب مهمّة جداً بواسطة هذه السفينة، مُضيفاً "ستنضمّ السفينة الرابعة إلى أسطولنا الخاص بالتنقيب في ربيع 2022، وستبدأ أنشطة التنقيب في يونيو/حزيران أو يوليو/تمّوز المُقبلين".

وأوضح أنّهم يخطّطون لحفر بئر جديدة بواسطة سفينة الفاتح في الربع الأوّل من العام القادم.

وأفاد أنّ بلاده أنتجت العام الماضي، 22 مليوناً و269 ألفاً و326 برميل من النفط الخام، و457 مليوناً و826 ألفاً و359 متراً مكّعباً من الغاز الطبيعي، ما ساهم في الاقتصاد التركي بـ880 مليوناً و713 ألفاً و398 ليرة تركية.

وأردف "أنتجنا منذ بداية العام وحتّى أكتوبر/تشرين الأوّل، 19.8 مليون برميل من النفط الخام، و347.3 مليون متر مكّعب من الغاز الطبيعي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us