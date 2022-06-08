إلى جانب موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية، عززت تركيا مكانتها كدولة تجذب استثمارات مالية مباشرة من جميع أنحاء العالم بفرصها الجذابة طويلة الأجل للمستثمرين الدوليين. دخلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي كانت على مستوى ملايين الدولارات حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عملية زيادة سريعة اعتباراً بداية العقد الثاني.

ولقربها من الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، استطاعت تركيا منذ عام 2003 جذب استثمارات مباشرة من جميع أنحاء العالم بلغت قيمتها قرابة 165 مليار دولار في عديد من المجالات، من الصناعة إلى التمويل، ومن الطاقة إلى النقل، ومن التعدين إلى البيع بالتجزئة.

وإذا ما أخذنا الفترة التي شهدت تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة في البلاد، أي منذ بداية عام 2003 حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020، نجد أن هولندا حلّت في صدارة قائمة الدول الأكثر استثماراً في تركيا، بعد أن بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو 26.2 مليار دولار، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً باستثمارات مباشرة بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار.

حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا

حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي (TCMB)، فإن الاستثمارات المباشرة لغير المقيمين في تركيا خلال الـ18 عاماً الأخيرة (2003-2020) بلغت 164.6 مليار دولار أمريكي. فيما شهد عام 2007 على جذب أعلى استثمار أجنبي مباشر تاريخ الجمهورية التركية بلغت قيمته نحو 19.1 مليار دولار.

وبينما جاء أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة في تركيا من أوروبا، حيث تراوحت حصة الاستثمارات القادمة من الدول الاوروبية بين 60% و87% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا على مر السنين.

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وخلال الأعوام الـ18 الأخيرة جاءت استثمارات مباشرة بقيمة 120.1 مليار دولار من أوروبا، و29 مليار دولار من آسيا، ونحو 14.3 مليار دولار من أمريكا.

وخلال الفترة المذكورة (2003-2020) استثمر المستثمرون الأجانب 54.2 مليار دولار في قطاع التمويل والتأمين، ونحو 18.1 مليار دولار في قطاع الطاقة و14.4 مليار دولار في المعلوماتية والاتصالات و11.1 مليار دولار في تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى 9.3 مليار دولار في قطاع الأغذية و3.5 مليار دولار في التعدين.

كبار المستثمرين الأجانب في تركيا

* هولندا: تُعتبر هولندا أكبر شريك استثماري لتركيا في مجالات مثل المواني والخدمات اللوجستية والعقارات والبناء والزراعة والطيران والأغذية والإلكترونيات وصناعة وتوريد السيارات، بالإضافة إلى السياحة الصحية. وخلال السنوات الـ18 المذكورة (2003-2020) ضخت هولندا استثمارات مباشرة في الاقتصاد التركي وصلت قيمتها إلى قرابة 26.2 مليار دولار، وهو ما يقرب من 16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا خلال نفس الفترة.

* الولايات المتحدة: حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر استثماراً في تركيا خلال نفس الفترة، إذ استثمرت 12.9 مليار دولار مباشرة في عديد من المجالات مثل التمويل والغذاء والتكنولوجيا. وبينما كان أكبر استثمار لها في عام 2007 بعد أن استثمرت ما مجموعه 4.2 مليار دولار في القطاع المصرفي، ووصلت حصة استثماراتها إلى 7.8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا.

* المملكة المتحدة: ثالث أعلى استثمار في تركيا من نصيب المملكة المتحدة، إذ استثمرت إنجلترا 11.6 مليار دولار في تركيا خلال الأعوام الـ18 المذكورة، وتنوعت استثماراتها البالغة حصتها نحو 7.1% من إجمالي الاستثمارات على عديد من القطاعات، أبرزها البنية التحتية والطاقة والغذاء والسياحة والتمويل والاتصالات.

* النمسا: بإجمالي استثمارات بلغ نحو 10.6 مليار دولار في فترة الـ18 عاماً المذكورة، احتلّت النمسا المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استثماراً في تركيا، وذلك بعد أن زادت استثماراتها منذ عام 2006 وركزتها في تجارة الجملة والتجزئة وقطاعات الطاقة.

* ألمانيا: مستغلين عمق جذور الشراكة الاقتصادية والسياسية بينهما، قطعت الاستثمارات الألمانية في تركيا شوطاً كبيراً خلال السنوات المذكورة، واحتلت ألمانيا المرتبة الخامسة باستثمارات بلغت قيمتها 10.1 مليار دولار، كما فضلت الشركات الألمانية الاستثمار المباشر في تركيا في مجالات السيارات والصناعة والطاقة والبتروكيماويات وعديد من المجالات الأخرى.

* دول ذات استثمارات كبيرة: تُعتبر لوكسمبورغ وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وأذربيجان من الدول العشر الأكثر استثماراً في تركيا. استثمرت هذه الدول في عديد من المجالات مثل البنوك والتأمين والطاقة والسيارات والبتروكيماويات والغذاء، فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات لهذه الدول الخمس مجتمعة نحو 42.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

استثمارات دول الخليج في تركيا

تنوعت الاستثمارات المباشرة لدول الخليج في تركيا في عديد من المجالات من الصناعة إلى التمويل، ومن البيع بالتجزئة إلى وسائل الإعلام. وفي حين بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 11.4 مليار دولار خلال الـ18 عاماً المذكورة، حلّت الإمارات العربية بالمرتبة الأولى بعد أن وصلت استثماراتها إلى نحو 4.3 مليار دولار، تبعتها قطر في المرتبة الثانية بواقع 2.7 مليار دولار، والسعودية في المرتبة الثالثة بواقع مليارَي دولار، واحتلت الكويت المرتبة الرابعة بـ1.9 مليار دولار.