انطلقت، الخميس، فعاليات معرض منتجات الحلال بنسخته الثامنة، والقمة العالمية للحلال السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول.

والتقى شركاء الاقتصاد الحلال الذي تصل قيمته إلى 7 تريليونات دولار، خلال القمة والمعرض اللذين تعاون في تنظيمهما المركز الإسلامي لتنمية التجارة "ICDT"، ومعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "SMIIC"، برعاية وكالة الأناضول شريكاً إعلامياً عالمياً.

وأقيم الافتتاح في مركز إسطنبول للمؤتمرات، بمشاركة فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، تحت عنوان: "معايير جديدة للعصر الجديد: ضرورة إنتاج واستهلاك الحلال".

وفي كلمة لها خلال افتتاح الفعالية، أشارت أوزغول أوزكان ياووز نائبة وزير الثقافة والسياحة التركي، إلى النمو المستمر لاقتصاد الحلال الذي يضم في بنيته العديد من القطاعات بداية من الأدوية وصولاً إلى الألبسة.

ولفتت إلى أن سوق السياحة العالمي ينمو بنسبة 3.8% سنوياً، بينما المعدل في السياحة الحلال يبلغ 4.8% مؤكدة تزايد الاهتمام بالسياحة الحلال مع مرور الأيام.

من جانبه، قال نائب الرئيس التركي، في كلمته بالقمة، إن حجم اقتصاد الحلال العالمي بلغ 4 تريليونات دولار عام 2017، ووصل في الوقت الراهن إلى حجم سوقي بقيمة نحو 7 تريليونات دولار.

وذكر أُقطاي أن الوسط التجاري العالمي الموثق بشهادات الحلال سيعود بأرباح مضاعفة وبالصحة والأمان للبلدان الإسلامية.

وأشار إلى أن "هيئة اعتماد الحلال ـ HAK" التركية تردها طلبات من كافة أنحاء العالم، حيث اعتمدت حتى الآن أكثر من 640 وثيقة حلال.