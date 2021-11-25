سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | مئات العالقين في بيلاروسيا يتظاهرون تنديداً بأوضاعهم ورفضاً للترحيل
تظاهر مئات المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مطالبين بتحديد مصيرهم، مؤكدين رفضهم الترحيل إلى البلدان التي جاؤوا منها وحقهم في حياة أفضل.
صور | مئات العالقين في بيلاروسيا يتظاهرون تنديداً بأوضاعهم ورفضاً للترحيل
المتظاهرون حملوا لافتات أكّدوا فيها رفضهم العودة إلى بلدانهم وحقهم في حياة أفضل / Reuters
25 نوفمبر 2021

نظّم مئات المهاجرين العالقون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا الخميس، مظاهرة طالبوا فيها بتحديد مصيرهم في أسرع وقت.

ووصل معظم المتظاهرين الذين يحملون الجنسية العراقية إلى بيلاروسيا بتأشيرات نظامية، ثم قصدوا الحدود مع بولندا، أملاً في العبور إلى دول أوروبا الغربية.

وشارك في الاحتجاج أطفال ونساء بجانب الرجال، ورفعوا لافتات طالبوا فيها باتخاذ قرار سريع حول وضعهم، والسماح لهم بالعبور إلى أوروبا.

وردّد المتظاهرون هتافات أكّدوا خلالها رفضهم القاطع العودة إلى العراق الذي وصفوا الظروف المعيشية فيه بالصعبة، فيما اشتكى بعضهم عدم كفاية الطعام المقدَّم لهم.

بدورها قالت ممثلة الصليب الأحمر البيلاروسية في منطقة غرودنو، نتاليا تولكاتشيفا، إن المنظمة وزعت 90 طنّاً من الطعام على المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ اندلاع الأزمة.

وقال حرس الحدود الخميس، إن مجموعة تضمّ نحو 200 مهاجر حاولت عبور السياج الحدودي إلى بولندا مساء الأربعاء، فيما تتصاعد التوترات بشأن أزمة حذّرت قوى إقليمية من احتمال امتدادها إلى صراع أوسع.

ومنذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يحاول قرابة 2000 مهاجر العبور إلى بولندا عبر بيلاروسيا أملاً في الوصول إلى دول أوروبا الغربية.

وكان معظم المهاجرين يقيمون داخل خيام في مناطق حدودية بين البلدين، إلا أن السلطات البيلاروسية أجْلَتهم من الخيام ونقلتهم إلى منطقة مغلقة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us