سياسة
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الأمم المتحدة: تُقتل امرأة بيد زوجها أو أحد أقاربها كل 11 دقيقة
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مقتل امرأة أو فتاة بسبب العنف الأسري، كل 11 دقيقة، إذ وصل عدد الضحايا إلى 47 ألف امرأة عام 2020.
الأمم المتحدة: تُقتل امرأة بيد زوجها أو أحد أقاربها كل 11 دقيقة
الأمم المتحدة: خُمس حالات قتل النساء في العالم سببه العنف الأسري. / AFP
25 نوفمبر 2021

قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة فتحي والي، إنه في كل 11 دقيقة تتعرض امرأة أو فتاة للقتل على يد أحد أفراد أسرتها.

ولفتت والي في بيان نشرته الخميس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى تراجع حقوق المرأة بسبب العنف الأسري المتزايد ووباء كورونا.

وأفادت بأن 47 ألف امرأة وفتاة قُتلن على أيدي أزواجهن أو أحد أقاربهن عام 2020، حسب تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وأكّدت أن خُمس حالات قتل النساء في العالم سببه العنف الأسري، مشيرة إلى أن 58 بالمئة من ضحايا العنف الأسري هم من النساء والفتيات.

ودعت والي الدول الأعضاء إلى التعاون في تنفيذ تدابير حماية فعَّالة لمنع العنف القائم على الجريمة الاجتماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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