حذّرت أوكرانيا الخميس، روسيا من أن أي هجوم جديد عليها سيكون مكلّفاً للغاية، مشيرةً إلى حجم الخسائر التي ستنجم عن تصرفات روسيا العدوانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تصريح صحفي: "نحاول أن يفهم (بوتين) حتى لا يحاول ذلك، أن أي هجوم جديد على أوكرانيا سيكون مكلّفاً للغاية".

وأضاف أن على روسيا أن تفهم الضرر الذي ستحدثه من حيث الخسائر السياسية والاقتصادية والبشرية في حال حدوث عدوان جديد.

وأكد كوليبا أن موقف المجتمع الدولي تجاه روسيا أصبح أكثر صرامة مؤخراً، مشيراً إلى أن عديداً من عواصم العالم أعدّ إجراءات اقتصادية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الروسي.

والأحد قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن روسيا تخطّط لشنّ هجوم ضدّ بلاده أوائل 2022، مشيراً إلى أن موسكو حشدت أكثر من 92 ألفاً من قواتها حول حدود أوكرانيا وتستعدّ لشنّ الهجوم بحلول نهاية يناير/كانون الثاني أو بداية فبراير/شباط المقبلَين.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.​​​​​