فاز شاب جزائري هاجر إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات ويقيم بطريقة غير قانونية في مدينة مونبيلييه بجنوب البلاد بورقة يانصيب تبلغ قيمتها 500 ألف يورو.

واشترى الشاب ثلاث قسيمات لليانصيب لتكون القسيمة الثالثة منهم هي مصدر حظه وثرائه.

ولكي يتمكن من العيش عمل الشاب بائعاً للسجائر بشكل غير قانوني، وكانت الشرطة ألقت القبض عليه قبل يوم واحد فقط من فوزه باليانصيب.

وفي تصريح لأحد أقاربه لموقع سبوتنيك نيوز ذكر أنه "شخص طيب والجميع يحبه في حيّه السكني والجميع يعرفه لأنه يبيع السجائر لهم''.

ويأمل الشاب الجزائري أن تتغير حياته بتسوية وضعه الإداري والقانوني في فرنسا وأن يتمكن من شراء منزل.