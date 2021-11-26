سياسة
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ورقة يانصيب تغير حياة مهاجر جزائري غير قانوني بفرنسا.. كم بلغت قيمتها؟
فاز شاب جزائري هاجر إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات ويقيم بطريقة غير قانونية في مدينة مونبيلييه بورقة يانصيب تبلغ قيمتها 500 ألف يورو. وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاب قبل يوم واحد فقط من فوزه باليانصيب.
ورقة يانصيب تغير حياة مهاجر جزائري غير قانوني بفرنسا.. كم بلغت قيمتها؟
ورقة يانصيب اشتراها الشاب الجزائري بلغت قيمتها 500 ألف يورو / Reuters
26 نوفمبر 2021

فاز شاب جزائري هاجر إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات ويقيم بطريقة غير قانونية في مدينة مونبيلييه بجنوب البلاد بورقة يانصيب تبلغ قيمتها 500 ألف يورو.

واشترى الشاب ثلاث قسيمات لليانصيب لتكون القسيمة الثالثة منهم هي مصدر حظه وثرائه.

ولكي يتمكن من العيش عمل الشاب بائعاً للسجائر بشكل غير قانوني، وكانت الشرطة ألقت القبض عليه قبل يوم واحد فقط من فوزه باليانصيب.

وفي تصريح لأحد أقاربه لموقع سبوتنيك نيوز ذكر أنه "شخص طيب والجميع يحبه في حيّه السكني والجميع يعرفه لأنه يبيع السجائر لهم''.

ويأمل الشاب الجزائري أن تتغير حياته بتسوية وضعه الإداري والقانوني في فرنسا وأن يتمكن من شراء منزل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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