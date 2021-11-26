أحيت عائلة دييغو مارادونا الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية بالكشف عن آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته.

وقالت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس آيرس مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا" بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.

وكتبت عائلة مارادونا في حسابه بإنستغرام بجانب نشر صورة للطلب الرسمي: "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة".

وأوضح الخطاب أن مارادونا أراد "مكاناً دائماً حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".

ولم تردُدِ الحكومة على الطلب حتى الآن.

وتوفي مارادونا أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ بذلك الشهر.

وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

ودُفن مارادونا في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس آيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.