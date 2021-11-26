سياسة
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"واحدة من آخر أمنياته".. عائلة مارادونا تطلب إقامة ضريح عامٍّ له
عائلة دييغو مارادونا تكشف في الذكرى الأولى لوفاته عن آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته. وفي خطاب أوضحت العائلة أن مارادونا أراد "مكاناً دائماً حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".
"واحدة من آخر أمنياته".. عائلة مارادونا تطلب إقامة ضريح عامٍّ له
العائلة طلبت من حكومة بوينس آيرس مساعدتها في بناء ضريح مارادونا بجانب النهر  / AFP
26 نوفمبر 2021

أحيت عائلة دييغو مارادونا الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية بالكشف عن آخر أمنياته وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته.

وقالت العائلة إنها طلبت من حكومة بوينس آيرس مساعدتها في بناء "ضريح مارادونا" بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.

وكتبت عائلة مارادونا في حسابه بإنستغرام بجانب نشر صورة للطلب الرسمي: "اليوم بدأنا تحويل واحدة من آخر أمنياته إلى حقيقة".

وأوضح الخطاب أن مارادونا أراد "مكاناً دائماً حيث يمكن للملايين زيارته والتعبير عن حبهم له بوسائل مختلفة".

ولم تردُدِ الحكومة على الطلب حتى الآن.

وتوفي مارادونا أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ بذلك الشهر.

وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين التي قاد منتخبها للقب كأس العالم 1986 ويعد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

ودُفن مارادونا في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس آيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع للتعبير عن حزنهم لرحيله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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